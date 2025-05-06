Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Таланов упал замертво возле своего дома в Петербурге. По данным Telegram-канала, он почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался. В последнее время он лечился от онкологии.