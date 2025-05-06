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Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

Экс-депутат Госдумы Таланов умер по дороге к врачу.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов, сообщается в группе «Опросники Таланова — тест типа личности» в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение», — говорится на странице сообщества.

Отмечается, что информация о похоронах появится позднее.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Таланов упал замертво возле своего дома в Петербурге. По данным Telegram-канала, он почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался. В последнее время он лечился от онкологии.

Виктор Таланов (родился 1 мая 1951 года в Ленинграде) — российский политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва (1993−1995 годы).