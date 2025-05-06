Умер экс-депутат Госдумы Виктор Таланов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Скончался экс-депутат Госдумы Виктор Таланов, сообщается в группе «Опросники Таланова — тест типа личности» в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, последние новости это не вброс СМИ. Виктора Львовича действительно вчера не стало. Он мужественно боролся с болезнью до последнего и умер на пути к врачу, который должен был одобрить дальнейшее лечение», — говорится на странице сообщества.
Отмечается, что информация о похоронах появится позднее.
Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Таланов упал замертво возле своего дома в Петербурге. По данным Telegram-канала, он почувствовал себя плохо на улице, и к приезду бригады реанимации он уже скончался. В последнее время он лечился от онкологии.
Виктор Таланов (родился 1 мая 1951 года в Ленинграде) — российский политический деятель, депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва (1993−1995 годы).