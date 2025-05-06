Борьба со внутренним врагом: как советским медикам удалось избежать эпидемий во время войны

Ее создали Николай Александров и Нина Гефен. Вакцина защищала от холеры, брюшного тифа, двух форм паратифа, двух видов дизентерии, а также столбняка. Плюсом нового препарата стала не только его комплексность, но и принципиально иной режим введения: вакцинироваться поливакциной надо было один раз, в то время как отдельные вакцины требовалось вводить трижды в течение месяца. В военных условиях такое было просто невозможным.