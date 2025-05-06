Российская семья пристава вытащила человека из огня

По словам Мирославы, она не могла пройти мимо чужой беды, так как родители учили ее помогать людям, и теперь девушка также воспитывает своих детей. Василина и Марьяна — кадеты. Они планируют связать жизнь с государственной службой. За проявленное мужество девушек удостоили нагрудного знака «Горячее сердце» Всероссийской общественно-государственной инициативы.