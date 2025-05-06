Российская семья пристава вытащила человека из огня

Происшествие случилось прошлым летом, но о героическом поступке стало известно только сейчас. Как пишет «Комсомольская правда — Хабаровск», когда женщина заметила возгорание, вместе с дочерьми вывела из огня хозяина, перепарковала его автомобиль и вынесла с территории строения газовые баллоны, которые могли взорваться. Также девушки потушили горящую на мужчине одежду, тем самым уменьшив степень ожогов.
По словам Мирославы, она не могла пройти мимо чужой беды, так как родители учили ее помогать людям, и теперь девушка также воспитывает своих детей. Василина и Марьяна — кадеты. Они планируют связать жизнь с государственной службой. За проявленное мужество девушек удостоили нагрудного знака «Горячее сердце» Всероссийской общественно-государственной инициативы.
Ранее в Бурятии мужчина вытащил пенсионерку из горящего дома.