Выяснилось, где в Польше находится распиленный памятник Рокоссовскому

Постамент памятника Рокоссовскому в Легнице до сих пор пустует. После кражи монумента в 2020 году жители приносили к нему портрет маршала и свечи.
Как сообщает RTVI, сейчас памятник находится на складе Музея меди. Пресс-секретарь мэрии Гжегож Кочубай сообщил, что голову памятника так и не нашли, но она была воссоздана по поручению музея.
«Памятник полностью защищен и находится на складе Музея Меди в Легнице», — сказал Кочубай.
В ночь на 30 июля 2020 года в польской Легнице неизвестные, взломав ворота, проникли на муниципальное кладбище и похитили памятник маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому. Этот участок кладбища входил в музейную экспозицию под открытым небом «Тень звезды. Оставшиеся в Легнице памятники социалистической Польши». Другие памятники и захоронения советских солдат злоумышленники не тронули. Впоследствии статую нашли на окраине города. Голова и маршальская булава отсутствовали. Согласно отдельным сообщениям СМИ, утраченные фрагменты монумента впоследствии были обнаружены. Но в каком они были состоянии — неизвестно.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Легницы, ранее судимый за угон автомобилей. Ущерб от его действий, включая повреждение бюста и ворот кладбища, оценивается более чем в 2 млн рублей (100 тысяч злотых). За кражу со взломом мужчине грозило до 10 лет лишения свободы, а с учетом рецидива срок мог вырасти до 15 лет. Полиция Легницы комментариев не дала, пишет RTVI.
В 1992 году коммунальные службы Легницы демонтировали памятник Рокоссовскому, распилили его и собирались отправить на переплавку. Однако местный энтузиаст и создатель музея Красной Армии Михал Сабадах выкупил памятник, восстановил его и установил в своем саду рядом с музеем. В 2019 году Сабадах передал памятник Рокоссовского государству.