Выяснилось, где в Польше находится распиленный памятник Рокоссовскому

В ночь на 30 июля 2020 года в польской Легнице неизвестные, взломав ворота, проникли на муниципальное кладбище и похитили памятник маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому. Этот участок кладбища входил в музейную экспозицию под открытым небом «Тень звезды. Оставшиеся в Легнице памятники социалистической Польши». Другие памятники и захоронения советских солдат злоумышленники не тронули. Впоследствии статую нашли на окраине города. Голова и маршальская булава отсутствовали. Согласно отдельным сообщениям СМИ, утраченные фрагменты монумента впоследствии были обнаружены. Но в каком они были состоянии — неизвестно.