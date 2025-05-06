Полчища комаров атаковали россиян в Египте: какие опасные болезни они переносят

— При простуде у человека может быть насморк, кашель, боль в горле, небольшое повышение температуры тела. А при малярии температура может резко подниматься до 40 градусов и сопровождается сильными головными болями, ломотой в мышцах и суставах. Также может быть сильная интоксикация в виде рвоты или диареи. Это позволяет отличить малярию от простудных заболеваний, — пояснил собеседник «ВМ».