Полчища комаров атаковали россиян в Египте: какие опасные болезни они переносят

Комары атаковали россиян на популярных курортах Египта. У туристов началась паника — они боятся заразиться малярией или лихорадкой денге. Отдыхающие рассказали, что насекомые атакуют целой группой, после чего на теле остаются болезненные зудящие укусы. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, насколько опасны эти болезни, а также как отличить малярию от простуды.
Малярия.
Малярия — инфекционное заболевание, распространенное в странах Азии, Африки и в Латинской Америке. Оно передается через укусы зараженных комаров. Попадая в кровь, инфекция начинает распространяться по всему организму, рассказал в беседе с «ВМ» врач-терапевт Евгений Тарасов.
Симптомы:
высокая температура тела;сильный озноб;потливость;головная боль;ломота в мышцах и суставах;слабость;быстрая утомляемость;сонливость;спутанность сознания;тошнота и рвота;снижение аппетита;диарея;желтеют кожа и глаза.
— Инкубационный период составляет от 7 до 10 дней. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых, в зависимости от состояния здоровья человека. Например, у пожилых, детей, беременных женщин и у людей с ослабленным иммунитетом симптомы могут быть более выраженными, а заболевание будет прогрессировать намного быстрее, — объяснил терапевт.
Чем особенно опасна малярия.
Как рассказал врач, если человек находился в странах, в которых распространена малярия, и у него начались подобные симптомы, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать анализ на наличие в организме этого заболевания.
— Малярия более успешно поддается лечению при ранней диагностике. Но если запустить заражение, то это может привести к серьезным последствиям со здоровьем и летальному исходу, — предостерег Тарасов.
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Как отличить малярию от простуды.
Обычная простуда редко сопровождается такими выраженными симптомами, как сильная головная боль, ломота в теле и пожелтение кожных покровов, отметил терапевт.
— При простуде у человека может быть насморк, кашель, боль в горле, небольшое повышение температуры тела. А при малярии температура может резко подниматься до 40 градусов и сопровождается сильными головными болями, ломотой в мышцах и суставах. Также может быть сильная интоксикация в виде рвоты или диареи. Это позволяет отличить малярию от простудных заболеваний, — пояснил собеседник «ВМ».
Лихорадка денге.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, распространенное в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна, рассказала «ВМ» генетик, врач превентивной медицины Кристина Кузнецова. Ее переносчиками также являются зараженные комары.
Симптомы:
высокая температура тела — выше 40 градусов;сильные суставные боли;кровоточивость десен;кровотечение из носа;сыпь на коже.
— Важно отметить, что первые признаки заражения проявляются только через два дня после укуса зараженного комара. В среднем это заболевание проходит за шесть дней, но может длиться до двух недель. Самый острый период составляет четыре дня, потом симптомы начинают проходить, — описала Кузнецова.
Особенности лихорадки.
По словам специалиста, эффективной вакцины от лихорадки не существует, несмотря на то, что о ее создании сообщили в 2025 году:
— Когда эту вакцину вводили людям, которые не болели ею, в дальнейшем при заражении у них были более серьезные симптомы. Поэтому вакцину применяют только в отношении тех людей, которые уже переболели вирусом, а также в местах массового распространения вируса, — объяснила врач.
При этом специалист заверила, что распространение болезни в России исключено, так как на территории нашей страны отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя — комаров.
— Даже если человек прилетает с этим заболеванием, он не может заразить им окружающих. Лихорадка денге не передается от человека к человеку. Только если не заболела беременная женщина — тогда может произойти инфицирование плода, — уточнила Кузнецова.
Как обезопасить себя от заражения малярией и лихорадкой денге.
По словам Тарасова, риск «подхватить» инфекцию среди людей, путешествующих в страны Азии, Африки и в Латинскую Америку, очень высок.
— Поэтому туристам необходимо обезопасить себя перед поездкой: обратиться к врачу и начать пить противомалярийные препараты. Это поможет избежать заражения, — заверил доктор.
Кроме того, не стоит пренебрегать другими видами профилактики, которые включают в себя:
использование репеллентов;ношение одежды, которая закрывает большие участки тела;сетки на окнах и дверных проемах в помещениях, в которых живут туристы.
— А еще важно не оставлять открытыми сосуды с водой, потому что в них размножаются малярийные комары, — добавил Тарасов.
Однако в некоторых случаях даже эти меры могут не помочь россиянам уберечь себя от заражения лихорадкой денге, предупредила Кузнецова.
Месяц назад австралийские ученые сообщили о «новой смертельной инфекции головного мозга», которая также передается через укусы комаров. В стране был зафиксирован второй случай японского энцефалита, который может привести к летальному исходу.