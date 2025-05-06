МОСКВА, 6 мая — РИА Недвижимость. На западе Москвы построят «мост-парус» через Москву-реку — он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Новый мост в створе Новозаводской улицы свяжет район Филёвский Парк с Северо-Западной хордой. Также появится дополнительный маршрут в район Хорошево-Мневники и улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил мэр, протяженность моста — 250 метров, ширина — почти 30 метров. Здесь предусмотрены четыре полосы движения, по две в каждую сторону, а для пешеходов обустроят тротуары.