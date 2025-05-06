На западе Москвы построят «мост-парус»

«Новый мост в створе Новозаводской улицы свяжет район Филёвский Парк с Северо-Западной хордой. Также появится дополнительный маршрут в район Хорошево-Мневники и улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», — написал он в своем телеграм-канале.