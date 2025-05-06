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Путин поприветствовал участников слета «Послы Победы. Москва»

Путин отметил вклад слета «Послы Победы. Москва» в поддержку военных СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского слета «Послы Победы. Москва», отметив их вклад в развитие тенденций добровольчества, а также в реализацию инициатив, направленных на поддержку военных СВО и их близких.

«Приветствую вас на Всероссийском слёте “Послы Победы. Москва”. Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь — участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внёс значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодёжи. Ваша ответственная гражданская, жизненная позиция заслуживает глубокого признания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля..

Президент выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт на достойном уровне, будет содействовать развитию Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».