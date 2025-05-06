Путин поприветствовал участников слета «Послы Победы. Москва»

«Приветствую вас на Всероссийском слёте “Послы Победы. Москва”. Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь — участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внёс значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодёжи. Ваша ответственная гражданская, жизненная позиция заслуживает глубокого признания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля..