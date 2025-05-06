В Москве на ВДНХ прошла акция «Вальс Победы»

«Сегодня у главной арки ВДНХ проходит акция, которая называется “Вальс Победы”. Эта акция проходит уже третий год. Эта акция придумана самой молодежью, молодежью Москвы. Нам очень приятно, что в этом году в ней принимает участие 400 человек. Ребята готовились три месяца, репетировали танец под легендарную песню “Майский вальс”, — рассказал журналистам заместитель председателя столичного комитета общественной связи и молодежной политики Павел Симаков.