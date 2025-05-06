Мероприятия движения «Победа 9/45» пройдут в 15 странах, заявил Чернышов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мероприятия патриотического движения «Победа 9/45» пройдут в более 15 странах мира, сообщил председатель оргкомитета движения, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Отчет прямо сейчас вам дам — это более 100 тысяч участников. Мы говорили, в 15 странах пройдут мероприятия “Победы 9/45, а так посмотрели недавно — мы не ожидали, что подключится Таиланд. Мы не ожидали, что подключится Турция к этому ко всему”, — сказал Чернышов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня”, посвященной анонсированию масштабных мероприятий движения.
Он добавил, что к участию в мероприятиях движения подключились и представители США.
Патриотическое движение «Победа 9/45» создано в рамках АНО «Евразии» для сохранения исторической памяти и увековечения подвига павших, патриотического воспитания молодежи, а также противодействия фальсификации истории. Для укрепления дружбы и сохранения исторического наследия братских народов и развития межкультурного сотрудничества движение «Победа 9/45» поддерживает и организует проекты и акции в разных странах.