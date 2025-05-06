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Участник программы «Время героев» стал министром труда Северной Осетии

Участник программы «Время героев» Абаев стал министром труда Северной Осетии.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы.

«Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы “Время героев” Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. «Вернуться сюда — значит реализовать свою мечту — работать на благо малой родины», — отметил участник программы.

В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни.

За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова.

Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.