Участник программы «Время героев» стал министром труда Северной Осетии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы “Время героев” Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии», — говорится в сообщении.
Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. «Вернуться сюда — значит реализовать свою мечту — работать на благо малой родины», — отметил участник программы.
В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни.
За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.