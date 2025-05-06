Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ространснадзор проверил соблюдение законодательства по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепродуктами с судов, вынес 29 решений о приостановлении и прекращении лицензий, сообщил РИА Новости министра транспорта РФ Роман Старовойт.
«Ространснадзором завершена проверка соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти… По итогам проведенных проверок на основании федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ принято 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий», — сказал министр.
Он отметил, что проведено 516 контрольных мероприятий, выявлено 682 нарушения обязательных требований, выдано 212 предписаний о необходимости устранения нарушений, а также составлено 86 протоколов об административных правонарушениях.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручал вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.