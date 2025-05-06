Ространснадзор вынес 29 решений о приостановлении лицензий судов

«Ространснадзором завершена проверка соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти… По итогам проведенных проверок на основании федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ принято 29 решений о приостановлении и прекращении действия лицензий», — сказал министр.