В Москве появились стойки для поздравления ветеранов

«По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках “Живое общение” разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.