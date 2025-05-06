В Москве появились стойки для поздравления ветеранов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Москвичи и гости столицы могут отправить открытки со словами благодарности ветеранам войны и поздравления своим близким в любой регион страны на стойках «Живое общение» до 10 мая включительно, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«По поручению Сергея Собянина мы подготовили ряд мероприятий для пассажиров в честь 80-летия Победы. На 15 стойках “Живое общение” разместили почтовые ящики. С их помощью можно отправить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравления близким в любой регион России», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что почтовые ящики можно найти на станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Арбатская» и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Пушкинская» и «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии, «Савеловская» и «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Хорошевская» и «ЦСКА» Большой кольцевой линии, а также на станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Отправить открытку можно до 10 мая включительно.