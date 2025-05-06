Пушилин рассказал, как прошла акция «Зеленый Донбасс»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в региональной акции по озеленению ДНР «Зеленый Донбасс», в ходе которой высадили почти 14 тысяч саженцев, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин.
«В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек… Перевыполнили план — вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив — из 450 саженцев крымской сосны образовали слово “Победа”», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что с 15 марта в ДНР благоустроили более 660 памятников, отремонтировали более 1,3 тысячи детских площадок, вывезли около 44 тысяч кубометров мусора и облагородили более 100 тысяч квадратных метров клумб и газонов.
Региональная акция по благоустройству и озеленению «Зеленый Донбасс» приурочена к 80-летию Великой Победы.