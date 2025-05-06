Пушилин рассказал, как прошла акция «Зеленый Донбасс»

«В течение полутора месяцев все вместе мы приводили республику в порядок к годовщине 80-летия Победы. Жители хотят видеть Донбасс чистым и опрятным, всего в мероприятиях по благоустройству поучаствовали более 100 тысяч человек… Перевыполнили план — вместо 8 тысяч саженцев деревьев и кустарников высадили почти 14 тысяч. В Амвросиевском районе восстановили лесной массив — из 450 саженцев крымской сосны образовали слово “Победа”», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.