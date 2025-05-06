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В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова «Время для тишины»

В Москве открылась выставка фотохудожника Андрея Смольникова «Время для тишины».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Выставка работ фотохудожника Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Москве на Тверском бульваре, на ней представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули столетний рубеж, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами выставки стали Российский фонд мира в партнерстве с Российским военно-историческим обществом, Фондом развития искусства и фотографии имени Барышникова и Центром ПроЛаб. В ее открытии принял участие помощник президента России председатель РВИО Владимир Мединский, который вместе с автором фоторабот осмотрел выставку.

В числе представленных работ фотографии вдов, детей, внуков и правнуков ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников концлагерей и тружеников тыла. Съёмки велись более пяти лет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Белгородской области.

«Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка — своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас», — заметил Смольников.

Выставку осмотрел летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко. «Здесь каждая работа показывает нам людей, которые отдали свои лучшие годы жизни в борьбе за независимость нашей страны. И затем они восстанавливали нашу страну после ужасной войны», — сказал он.

Смольников является военным пенсионером, службу проходил в Воздушно-десантных войсках, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества, член Союза фотохудожников России.

Выставка продлится на Тверском бульваре до конца мая.