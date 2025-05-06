В Москве открылась выставка фоторабот Смольникова «Время для тишины»

«Мне хотелось рассказать о людях, которые прошли через страшную войну, выстояли и победили. О людях, чья жизнь не была простой и в мирное время, о людях, на плечи которых легло восстановление нашей страны в послевоенное время. Выставка — своеобразный художественный фоторассказ, потому что они уходят от нас», — заметил Смольников.