Симоньян выпустит роман о жизни человечества в конце XXI века

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Наталье Подольской рассказала, что скоро выпустит роман о жизни человечества через 60 лет — «В начале было слово, в конце будет цифра».
«Я сейчас написала роман. Только что сдала его в издательство. Прямо на Пасху я его сдала. И я считаю, что это самое главное, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Я считаю, что я для этого родилась. Я искренне так считаю. Что я родилась для того, чтобы написать этот роман. Он называется “В начале было слово, в конце будет цифра”. Он про то, что произойдет с человечеством через 60 лет. Как вот этот самый конец света, Страшный суд и прочее, все, что описано в Библии, как они будут выглядеть в реальности», — сказала она.
По словам главреда, изначально она создала сценарий, «насыщенный драматургическими поворотами», а затем переработала его в приключенческий роман.
«Я никогда не хотела быть медиаменеджером. Никогда. И не хочу сейчас. Это не моя мечта. Понимаешь, я всегда хотела быть писателем. Я же пишу», — добавила Симоньян.
Дебютный роман Маргариты Симоньян «В Москву» вышел в 2010 году. В 2019-м она выпустила сборник рассказов «Черные глаза», а в 2023-м — «Водоворот».