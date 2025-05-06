Симоньян выпустит роман о жизни человечества в конце XXI века

«Я сейчас написала роман. Только что сдала его в издательство. Прямо на Пасху я его сдала. И я считаю, что это самое главное, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Я считаю, что я для этого родилась. Я искренне так считаю. Что я родилась для того, чтобы написать этот роман. Он называется “В начале было слово, в конце будет цифра”. Он про то, что произойдет с человечеством через 60 лет. Как вот этот самый конец света, Страшный суд и прочее, все, что описано в Библии, как они будут выглядеть в реальности», — сказала она.