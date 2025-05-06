В Ростове-на-Дону открыли памятник Гукасу Мадояну

«Очень правильно, что появился памятник, который чествует этого великого человека… героя, который проявил… выдающиеся способности. Я бы хотел всем нам пожелать, чтобы у нас была хотя бы часть той решимости, патриотизма, той силы, которые были в этих незабываемых людях», — подчеркнул Слюсарь.