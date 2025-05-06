Центр «Воин» впервые примет участие в парадах Победы

В центре отмечают, что курсанты с большим энтузиазмом и волнением ждут 9 Мая — в семье каждого есть прадедушки и прабабушки, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны. У многих отцы, братья, дяди и другие родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Участие в парадах Победы и шествиях для воспитанников «Воина» — не только огромная честь и ответственность, но и способ показать, что они чтут подвиг защитников Отечества и никогда его не забудут.