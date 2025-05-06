В Индии бык угнал скутер. Видео

Инцидент произошел в городе Ришикеш. Об этом пишет India Today. Бык принял скутер за корову. Происшествие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как животное подходит к скутеру и надавливает на него копытами, в результате чего транспортное средство начинает движение. Останавливается бык только после того, как врезается в стену.
Судя по всему, животное не пострадало. После столкновения бык спокойно ушел с места происшествия.
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