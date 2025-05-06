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В Индии бык угнал скутер. Видео

После кражи животное проехалось на мотороллере по городу.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Черный буйвол крупным планом
Источник: Freepik

Инцидент произошел в городе Ришикеш. Об этом пишет India Today. Бык принял скутер за корову. Происшествие зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как животное подходит к скутеру и надавливает на него копытами, в результате чего транспортное средство начинает движение. Останавливается бык только после того, как врезается в стену.

Судя по всему, животное не пострадало. После столкновения бык спокойно ушел с места происшествия.

Ранее житель Владикавказа усадил двух коров на заднее сидение «Волги».