Уже в России: симптомы инфицирования грибком-убийцей, грозящим уничтожить Европу

— Люди бывают разными. То же самое можно сказать и о грибках. В умеренном климате они запросто выживают, поэтому они могут распространиться и в России, — пояснила врач. — Например, так называемые инвазивные формы этих грибков встречаются редко. Но если такая форма развивается, то это переходит в тяжелое заболевание, которое может привести к разрушению легких. Кроме того, эта инфекция очень долго лечится — для полного исцеления потребуется не менее полугода.