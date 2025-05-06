Уже в России: симптомы инфицирования грибком-убийцей, грозящим уничтожить Европу

Грибок-убийца распространяется по Европе из-за резких изменений климата, передает Independent. Что это за грибок, чем он опасен и может ли распространиться в России, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.
Исследование ученых показало, что изменения климата приводят к расширению ареала распространения смертоносных грибковых инфекций в регионах, где они ранее не представляли угрозы. При этом особое беспокойство вызывают грибы рода Aspergillus, которые могут вызывать тяжелые заболевания дыхательной системы и других органов.
Грибы рода Aspergillus уже в России.
Мескина рассказала, что грибы рода Aspergillus были в нашей стране и раньше, однако сейчас они могут активнее распространяться. Причем существуют совершенно разные виды этого грибка.
— Та же черная плесень, которая появляется в ванных, туалетах, сырых домах, — это тоже подвид Aspergillus. Другой вопрос, что у нас сейчас и другие грибки тоже распространяются, — отметила инфекционист.
При этом вероятность распространения грибковых инфекций не только в Европе, но и в России действительно присутствует, полагает собеседница «ВМ». Но, вероятно, речь идет о конкретных разновидностях.
Как вывести черную плесень из квартиры.
— Люди бывают разными. То же самое можно сказать и о грибках. В умеренном климате они запросто выживают, поэтому они могут распространиться и в России, — пояснила врач. — Например, так называемые инвазивные формы этих грибков встречаются редко. Но если такая форма развивается, то это переходит в тяжелое заболевание, которое может привести к разрушению легких. Кроме того, эта инфекция очень долго лечится — для полного исцеления потребуется не менее полугода.
По мнению Мескиной, распространение грибковых инфекций может быть вызвано не только изменениями климата, но и плохими экологическими условиями. Кроме того, раньше многие люди не могли получить эффективное лечение и рано умирали, а сейчас они живут со своими диагнозами и получают необходимую помощь.
Кто в группе риска.
По ее словам, в основном грибковая инфекция поражает пациентов, у которых есть иммунодефицит. Это люди с врожденными аномалиями иммунитета, а также те, кто по основному заболеванию получают препараты, которые подавляют иммунитет. Например, такие болезни, как:
красная волчанка;ревматоидный артрит;болезнь Крона;язвенный колит.
— При них назначаются препараты, подавляющие иммунитет. Такие пациенты, а также ВИЧ-инфицированные, подвержены высокому риску заражения грибковой инфекцией, — добавила врач.
Также в группе риска находятся пожилые и люди, ведущие малоподвижный образ жизни.
— Дело и в возрасте. У пожилых людей слабеет иммунитет, и они становятся более подверженными инфекционным заболеваниям. Малоподвижный образ жизни также может привести к повышению рисков, — уточнила Мескина.
Симптомы инфицирования грибками.
В большинстве случаев инфицирование человека грибками происходит незаметно, предупредила инфекционист. Но у некоторых людей:
может развиться аллергия на грибы;в клинической картине будут видны пневмония или аллергическое поражение легких;бронхиальная астма;или другие симптомы: ринит, аллергический конъюнктивит.
Однако стоит понимать, что грибковые инфекции преимущественно поражают уязвимых к ним пациентов. Здоровый, активный, ничем не болеющий человек, даже если встретится с грибком, не заболеет, заключила Мескина.
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