Mash: блогер Литвин улетел в ОАЭ после аннулирования военного билета в России

«Прилетел в Эмираты Последнюю неделю я обучаюсь и получаю права на самостоятельные прыжки с парашютом, чтоб в будущем снять для вас кое-что На видео шестой прыжок. Чуть позже закину первый прыжок, где я не мог найти чеку для раскрытия парашюта, как же это было страшно», — признался он.