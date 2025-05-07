Кроссворд на 7 мая 2025

7 мая отмечаем день рождения одного из самых любимых русских композиторов — Петра Ильича Чайковского, чья музыка до сих пор звучит во всем мире. Проверьте свои знания о жизни и творчестве этого выдающегося музыканта, разгадав наш кроссворд.