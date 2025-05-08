Ответы на кроссворд от 7 мая 2025: интересные факты про Петра Ильича Чайковского

По горизонтали:
1. Опера
В 1869 году Большой театр представил первую оперу Петра Ильича Чайковского — «Воевода», созданную по мотивам пьесы Островского «Сон на Волге». Несмотря на премьеру, в 1870-х композитор уничтожил большую часть партитуры, сохранив лишь фрагменты. В том же году Чайковский завершил работу над оперой «Ундина», которую постигла схожая участь: после отказа от постановки в 1873 году она была уничтожена, но отдельные номера были использованы в других произведениях. Всего Чайковским было написано 10 опер, только восемь из них дошли до наших дней.
2. Марш
Чайковский написал «Славянский марш» в 1876 году в поддержку балканских славян в период Русско-турецкой войны. Произведение было создано по заказу Русского музыкального общества и впервые прозвучало в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна. Марш содержит элементы сербской народной музыки и тему гимна «Боже, Царя храни!», замененную в советское время на «Славься» Глинки. Оригинальная версия «Славянского марша» была восстановлена в 1990 году и стала визитной карточкой Российского национального оркестра.
3. Озеро
Балет «Лебединое озеро» Чайковского, созданный в 1876 году, получил всемирное признание в версии Мариуса Петипа и Льва Иванова, премьера которой состоялась в 1895 году в Мариинском театре. Эта постановка, с переработанным либретто и партитурой, стала классической и легла в основу большинства последующих интерпретаций. Помимо художественной ценности, «Лебединое озеро» приобрело особое значение в советской и постсоветской культуре: его показ по телевидению стал символом трагических событий и политической нестабильности.
4. Ундина
В 1869 году Чайковский создал оперу «Ундина», вдохновленную сказочной повестью Фридриха де ла Мотт Фуке, которая была популярна в его семье. Композитор активно работал над произведением, желая успеть к сроку и добиться постановки в Императорских театрах. Но в мае 1870 года «Ундина» была отвергнута коллегией дирижеров во главе с К. Н. Лядовым. Чайковский, разочарованный отказом, забрал партитуру и, по его словам, уничтожил рукопись.
5. Кучка
Знакомство Чайковского с «Могучей кучкой» в 1868 году стало важным этапом в его творческом развитии. Несмотря на различия в художественных взглядах, между ними установились хорошие отношения, что способствовало возникновению интереса Чайковского к программной музыке. По рекомендации Балакирева была написана увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», а В. В. Стасов предложил замысел симфонической фантазии «Буря».
По вертикали:
1. Онегин
«Евгений Онегин» — лирическая опера в 3 актах Чайковского, основанная на одноименном романе в стихах А. С. Пушкина. Чайковский осознавал трудности адаптации пушкинского сюжета к опере из-за его «несценичности» и отсутствия типичных оперных конфликтов. Несмотря на опасения, композитор ценил искренность и поэтичность пушкинских образов. Опера не сразу завоевала признание, столкнувшись с противоречивыми отзывами и критикой, но благодаря поддержке Александра III, опера была поставлена в Императорском театре и в итоге получила всеобщее признание.
2. Манфред
Программная симфония «Манфред» си минор, соч. 58, была Чайковским в 1885 году под впечатлением от поэмы лорда Байрона. Существует две редакции симфонии, различающиеся финалом: в первой — повторение коды первой части, во второй — новая кода с использованием органа, которая является более распространенной. Поездка Чайковского в Швейцарию в 1884 году, в частности, посещение Давоса, где происходят события поэмы Байрона, послужила стимулом для создания симфонии.
3. Эдисон
В 1890 году немецкий филофонист Юлиус Блок запечатлел голоса нескольких музыкантов, включая Чайковского, Рубинштейна и Сафонова, на фонограф Эдисона. По свидетельству музыковеда Леонида Сабанеева, Чайковский скептически относился к записывающему устройству и не хотел быть записанным. На просьбу сыграть или хотя бы что-то сказать, композитор ответил отказом, мотивируя это своим плохим пианистическим исполнением и скрипучим голосом. Этот эпизод лег в основу короткометражного фильма «Фонограф», где роль Чайковского исполнил Евгений Миронов.
4. Чехов
Антон Чехов посвятил Чайковскому сборник своих рассказов «Хмурые люди». После личной встречи осенью 1889 года Чехов писал издателю Суворину о визите композитора: «Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во-первых, большой человек, во-вторых, я ужасно люблю его музыку, особенно “Онегина”. Хотим писать либретто.» К сожалению, планам о совместной работе над оперой не суждено было осуществиться: Чехов отправился на Сахалин, а Чайковский, спустя четыре года, умер.
5. Критик
Чайковский был не только выдающимся композитором и профессором Московской консерватории, но и талантливым музыкальным критиком. В начале 1870-х годов он сотрудничал с газетами «Современная летопись» и «Русские ведомости» в качестве музыкального обозревателя, подписывая свои рецензии псевдонимом «Б. Л.». Современники отмечали его литературное мастерство. В 1898 году был издан сборник его критических статей под названием «Фельетоны», ставший важной частью его творческого наследия.
6. Дама
Чайковский написал оперу «Пиковая дама» в 1890 году по мотивам повести А. С. Пушкина, создав либретто совместно со своим братом М. И. Чайковским. Премьера оперы состоялась в Мариинском театре в том же году. Первоначально композитор отказывался от этого сюжета, но позже изменил свое решение. Важным моментом стало предложение Всеволожского, директора Императорских театров, перенести действие в эпоху Екатерины II, что позволило включить в либретто стихи Жуковского, Батюшкова, Державина, Карабанова и мелодию романса Гретри. Это изменение вдохновило Чайковского на создание одного из самых известных оперных произведений.
Интересные факты о Петре Ильиче Чайковском:
- Петр Ильич Чайковский стал первым профессором класса композиции в Московской консерватории. Его коллега, Н. Д. Кашкин, отмечал его безукоризненную добросовестность, ум и знания, делавшие его эффективным преподавателем, особенно для талантливых студентов. Чайковский активно поощрял их к усердной работе. Его нагрузка составляла 20 — 27 часов в неделю, охватывая 60 — 90 студентов, изучающих музыкально-теоретические дисциплины. Чайковский участвовал в организации учебного процесса, разрабатывал программы и инструкции. Он переводил труды зарубежных теоретиков и писал собственные учебники. Чайковский оставался педагогом до конца жизни, поддерживая переписку со множеством учеников, включая профессиональных музыкантов и любителей. Среди его известных учеников — С. И. Танеев, А. И. Зилоти, А. А. Брандуков и другие.
- В 1891 году Петр Ильич Чайковский с большим успехом гастролировал по США. Он был приглашен дирижировать Нью-йоркским симфоническим оркестром на открытии Карнеги-холла, одного из самых знаменитых концертных залов Америки. На концертах под его управлением прозвучали Торжественный коронационный марш, Третья сюита, хоры «Отче наш» и «Легенда», а также Первый концерт для фортепиано с оркестром.
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