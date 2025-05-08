Ответы на кроссворд от 7 мая 2025: интересные факты про Петра Ильича Чайковского

1. Опера

В 1869 году Большой театр представил первую оперу Петра Ильича Чайковского — «Воевода», созданную по мотивам пьесы Островского «Сон на Волге». Несмотря на премьеру, в 1870-х композитор уничтожил большую часть партитуры, сохранив лишь фрагменты. В том же году Чайковский завершил работу над оперой «Ундина», которую постигла схожая участь: после отказа от постановки в 1873 году она была уничтожена, но отдельные номера были использованы в других произведениях. Всего Чайковским было написано 10 опер, только восемь из них дошли до наших дней.