Член общественного совета Маслов назвал ИТ фундаментом суверенитета

Казалось бы, все — приехали. Но произошло то, чего никто не ожидал: в условиях кризиса рынок начал перестраиваться, и не только выживать, но и расти. Российские ИТ-компании начали занимать освобожденные ниши. Да, импортозамещение в ряде сегментов идет не так быстро, как хотелось бы. Да, все еще сохраняется спрос на западные технологии. Но сам факт того, что российские компании начали вытеснять бывших лидеров рынка, говорит о многом. Сейчас возвращение иностранных игроков затруднено не только из-за санкций, но и потому, что они потеряли доверие и свои позиции. Даже если санкции когда-нибудь и снимут, вернуться на рынок до конца десятилетия у них, скорее всего, не получится, а уж к госзаказу путь для них наверняка останется закрыт навсегда.