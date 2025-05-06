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В Тверской области «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

В Тверской области шествие «Бессмертного полка» проведут в очном формате 9 мая.

РЯЗАНЬ, 6 мая — РИА Новости. В Тверской области в День Победы шествие «Бессмертного полка» проведут в очном формате, также запланированы прохождения войск Ржевского и Тверского гарнизонов и праздничные фейерверки, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

«Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате. Мы планируем собраться все вместе — жители города, те, кто приехал из муниципалитетов, и пройти до площади Победы (города Твери — ред.)", — цитируются в сообщении слова губернатора.

Отмечается, что центрами торжеств 9 Мая станут города воинской славы Тверь и Ржев. Здесь состоятся церемонии возложения цветов, а также торжественные мероприятия с прохождением войск Ржевского гарнизона и Тверского территориального гарнизона.

«В День Победы в Твери, Ржеве и других муниципалитетах Тверской области запланированы праздничные фейерверки», — говорится в сообщении.