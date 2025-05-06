Льготы по ЖКХ участникам СВО в 2025 году

Иной порядок предусмотрен для семей, где участник СВО погиб или пропал на фронте. После оформления всех необходимых документов родственники военнослужащего могут обратиться за компенсацией расходов на коммунальные услуги. Выплата назначается с месяца гибели бойца за любой истекший период, но не более чем за три года со дня обращения.