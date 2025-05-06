Льготы по ЖКХ участникам СВО в 2025 году

В статье подробно расскажем, какие льготы по ЖКХ участникам СВО есть в 2025 году, как их оформить, и почему в компенсации могут отказать.
Какие льготы по ЖКХ положены участникам СВО в 2025 году
Государством предусмотрены многочисленные меры поддержки военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции. Распространяются они и на сферу жилищно-коммунального хозяйства. При этом в разных регионах могут быть дополнительные меры, реализуемые по инициативе местных властей.
Льготы для контрактников и мобилизованных
Меры поддержки распространяются на военнослужащих, заключивших контракты с Минобороны РФ и на граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Им положены:
- компенсация 50% платы за наем и содержание жилья;
- возмещение 50% затраты на ЖКУ (управление, содержание и капремонт);
- освобождение от пеней за просрочку платежей;
- освобождение от комиссий при оплате за услуги ЖКХ;
- приоритет в ходе программы социальной газификации.
При этом важно отметить, что плата за потребление воды и водоотведение, затраты на электроэнергию и отопление в расчет компенсации не включают.
Компенсации семьям погибших и раненых
Для семей бойцов, погибших или пропавших на фронте, также предусмотрены льготы:
- им не начисляются пени за несвоевременное внесение платежей;
- есть возможность вернуть 60% платы за ЖКУ;
- доступна компенсация разовых услуг электрика и сантехника, расходов на установку стационарного телефона;
- есть право на выплату для ремонта индивидуального дома (оформляют один раз в десять лет).
В этом случае в компенсацию ЖКУ входят платежи за воду, электричество, отопление и водоотведение. Можно вернуть деньги за общедомовые расходы и затраты на топливо в доме без центрального отопления.
Как оформить льготы по ЖКХ участникам СВО
Для назначения выплат можно обратиться в местное отделение СФР или любой многофункциональный центр, принимающий подобные заявления. Документы заявитель собирает исходя из жизненной ситуации.
1. Заявление на оказание государственной услуги. Оно заполняется по данным заявителя или его представителя.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Документ, удостоверяющий личность. Для представителя также необходима соответствующим образом оформленная доверенность.
4. Военнослужащий должен предоставить удостоверение ветерана боевых действий — его могут получить все участники СВО.
5. Документы на жилое помещение — договор аренды или найма, выписка из ЕГРН и другие.
6. Квитанции или чеки, подтверждающие оплату ЖКУ без просрочек.
7. Реквизиты счета для перечисления денежной компенсации.
Если льготы по ЖКХ для участников СВО в 2025 году будут оформлять члены семьи военнослужащего, то им понадобиться принести документы о регистрации по тому же адресу — это подтверждение совместного проживания. Кроме того, нужно подтвердить статус члена семьи. В этом случае необходимо предоставить:
- свидетельство о браке — для супруги;
- свидетельство о рождении — для детей. Молодым людям до 23 лет также нужно подтвердить факт очного обучения;
- свидетельство о рождении участника СВО — для родителей военнослужащего. Если это опекуны, то им нужно соответствующее решение органа опеки.
Остальные документы, если они понадобятся специалистам, запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия.
Можно ли получить компенсацию за услуги ЖКХ задним числом
Компенсацию на 50% за ЖКУ для участников СВО назначают с месяца обращения до конца текущего года, либо до момента увольнения с военной службы. Для получения компенсации нужно оплатить квитанции, а затем предоставить все необходимые документы в госорганы. И повторять это регулярно — минимальный срок для начисления компенсации составляет три месяца.
Иной порядок предусмотрен для семей, где участник СВО погиб или пропал на фронте. После оформления всех необходимых документов родственники военнослужащего могут обратиться за компенсацией расходов на коммунальные услуги. Выплата назначается с месяца гибели бойца за любой истекший период, но не более чем за три года со дня обращения.
Почему могут отказать в льготах и что делать
Отказать в льготах могут в случае, если сотрудники соцзащиты не найдут подтверждения необходимой информации в документах заявителя. Есть и факторы, препятствующие оформлению льготы. К ним относятся следующие моменты:
- не найдена родственная связь с участником СВО;
- не совпадают данные по месту проживания заявителя и военнослужащего;
- нет полного пакета документов;
- есть судебная непогашенная задолженность по услугам ЖКХ;
- заявитель уже получает льготу по другому основанию.
Все задолженности нужно заранее оплатить. Если не хватает каких-то документов, то можно оформить все необходимое и подать заявление заново. В том случае, если такой вариант не осуществим, остается только обжаловать решение об отказе в вышестоящем органе или в суде.
Главное о льготах по ЖКХ участникам СВО в 2025 году
Подведем итоги и напомним основные моменты, которые важно запомнить.
Для участников СВО предусмотрено много мер поддержки, в том числе по оплате за услуги ЖКХ.
Военнослужащие и члены их семей имеют право на компенсацию 50% части платежей за ЖКУ. Оплата за воду, электричество и отопление туда не входят.
Для семей погибших бойцов льготы распространяются практически на все коммунальных платежи. Компенсация составляет 60%.
Оформить выплату можно в органах соцподдержки или в МФЦ.
Есть ряд причин, по которым могут отказать в выплате. Поэтому следует заранее изучить все условия и правильно оформить документы.
Список источников
1. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «О ветеранах».
2. Компенсация коммунальных платежей. Социальный фонд России.
3. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг».