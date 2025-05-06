Ветераны СВО: как получить статус и что он дает

Ниже собрали проверенную информацию о статусе ветеранов СВО на территории РФ и положенных им льготах.
Кто считается ветераном СВО в 2025 году
Соответствующий статус могут получить граждане России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции и принимавшие в последней участие, либо уволенные со службы гражданского или военного характера.
На статус ветерана боевых действий могут претендовать военнослужащие контрактной основы, мобилизованные и добровольцы. Отдельная категория — солдаты ВС ЛНР и ДНР и других воинских формирований, действующих на территории республик с 11 мая 2014 года.
Статус ветерана СВО могут получить также граждане, вступившие в частные военные компании, взаимодействующие с Минобороны РФ, и гражданские лица, выполняющие профессиональные задачи в зоне СВО в установленный приказом срок с 24 февраля 2022 года.
Чем ветеран СВО отличается от участника
Все военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, признаются ветеранами боевых действий (ВБД) и претендуют на получение специального удостоверения. Разница между участником СВО и ветераном только в наличии правоустанавливающего документа.
Как присваивается статус ветерана участнику СВО
Удостоверение ВБД присваивается военнослужащему согласно приказу № 111 Минобороны РФ по результатам рассмотрения его обращения специализированной комиссией в составе не менее семи человек.
Если решение положительное, соответствующий документ заполняют и регистрируют в книге учета, а затем передают в отделение военного комиссариата или воинскую часть. Руководитель территориального военного управления обязан в течение месяца уведомить вышестоящие органы о выдаче удостоверения.
Как получить удостоверение ветерана СВО в 2025 году
Подать обращение о выдаче удостоверения могут уволенные с воинской службы граждане через военкомат, либо кадровую службу военного управления при действующем контракте с Минобороны. Есть определенная последовательность действий.
1. В обращении заявителю обязательно нужно указать ФИО, дату рождения, воинское звание и специальность, личный номер, а также место жительства (для демобилизованных).
2. К заявлению необходимо приложить два фото 3×4 см (для действующих военных в форме), копии первой, второй и третьей страниц паспорта, документы, подтверждающие статус участника СВО (выписки о зачислении, военный билет, архивные справки), свидетельство командиров с подтверждением срока несения службы в зоне проведения СВО.
3. Собранные в военкомате документы затем отправляют в комиссию, которая рассматривает вопрос о присвоении удостоверения ветерана СВО.
Если у военкомата или кадровой службы нет документов, подтверждающих статус военнослужащего, в течение 10 рабочих дней заявителя обязаны об этом уведомить. С его согласия кадровик или другое уполномоченное лицо направляет запросы для получения недостающих свидетельств.
Какие льготы положены ветеранам СВО
Меры государственной поддержки ветеранов СВО в России касаются всех сфер жизни.
|Налоги
|Отсрочка по выплатам налогов, кроме НДФЛ, сборов и страховых взносов. Ветеранам СВО автоматически продляют сроки предоставления налоговых деклараций, освобождают от уплаты НДФЛ с некоторых денежных выплат от государства
|Жилье
|ВБД положена 50-процентная компенсация за оплату ЖКХ, взносов на капремонт
|Медицина
|Ветераны получают бесплатную медицинскую помощь, рецептурные лекарства и медизделия по назначению лечащего врача
|Транспортные
|ВБД получают бесплатный проезд в общественном транспорте при предоставлении воинского перевозочного документа. Им также положена внеочередная покупка билетов РЖД
|Образовательные
|Ветеранам начисляют до 10 баллов при поступлении в вуз, им доступны перевод с платного обучения на бесплатное и зачисление в учреждения профобразования без вступительных экзаменов
Какие выплаты положены ветеранам СВО
Статус ВБД предполагает ряд выплат из государственного бюджета РФ.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
С 1 февраля 2024 года каждый ВБД получает 4582 рублей ежемесячно. В эту категорию входят и компенсационные выплаты инвалидам на приобретение или ремонт средств реабилитации.
Пенсии
ВБД имеют право на получение пенсионных выплат за выслугу лет и страховую по старости. Отдельным категориям также полагается 32-процентная надбавка к ежемесячным пенсионным выплатам.
Гражданам, получившим инвалидность вследствие выполнения боевых или профессиональных задач в зоне проведения СВО, полагаются отдельные меры господдержки — в зависимости от их группы.
1. I группа — 26472 рубля.
2. II группа — 22060 рублей.
3. III группа — 15442 рубля.
Какую поддержку оказывает государство детям и семьям ветеранов СВО
Дети ветеранов СВО в приоритетном порядке получают места в общеобразовательных школах и детских садах. Аналогичная ситуация и при распределении путевок в лагеря отдыха.
Вдовы и вдовцы ВДБ также могут рассчитывать на поддержку от государства. Их запрещено увольнять с работы в течение года с даты гибели супруга в зоне проведения СВО. Также им предусмотрены социальные выплаты по причине потери кормильца.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые распространенные ответы по теме.
Дают ли медаль ветерану СВО?
Существует приказ Минобороны РФ № 461 об учреждении медали «Участнику специальной военной операции». Согласно ему, награду получают военнослужащие за «непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции», а также бойцы, отличившиеся смелостью и трудолюбием.
Можно ли получить статус посмертно (для семьи погибшего)?
Удостоверений для погибших ВБД не существует. Но можно получить документ, подтверждающий статус умершего. Право на него имеют супруг или супруга, родители, дети до 18 лет, находящиеся на содержании военнослужащего, либо братья и сестры.
Удостоверение можно оформить через военный комиссариат по месту прописки погибшего.
Какие ассоциации и организации объединяют ветеранов СВО в России?
На территории РФ действует несколько официальных фондов, ассоциаций и организаций, поддерживающих ветеранов СВО. Сред них:
- фонд «Защитники Отечества»;
- фонд «Народный фронт. Все для Победы»;
- фонд «ЗаЩИТа»;
- Всероссийский Союз ветеранов СВО;
- Ассоциация ветеранов СВО;
- фонд помощи военным ветеранам и инвалидам СВО «СВОИМ»;
- фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».
Список источников
1. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ (последняя редакция).
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 09.03.2023 № 111.
3. Приказ Министра обороны РФ от 10 августа 2022 г. N 461 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации “Участнику специальной военной операции”».