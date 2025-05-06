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Контракт на участие в СВО в 2025 году: требования и положенные выплаты

Служба по контракту — сложная работа с достойным заработком. Несмотря на риски, многие граждане РФ заключают договор с Минобороны и отправляются в зону СВО.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Солдаты, подписавшие контракт на участие в СВО
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Заключить контракт на участие в СВО в 2025 году нетрудно. Главное — соответствовать требованиям. Разбираемся, сколько платят за фронтовую работу и сколько придется служить.

Что такое служба по контракту

Контрактная служба — добровольное соглашение между гражданином и государством об отправлении первого в зону боевых действий. В отличие от мобилизованных, контрактники осознанно выбирают службу в армии как работу. Они получают за нее высокую зарплату, льготы и социальные гарантии.

Условия службы по контракту на СВО

За нарушение условий контракта грозит ответственность — вплоть до уголовной. Разберем каждый аспект подробнее.

Срок службы

Минимальный срок контракта с ВС РФ — полгода. На СВО можно отправиться на срок от года. Также можно подписать контракт сразу на три года и пять лет.

Если контракт истекает, то его можно продлить при согласии обеих сторон.

Обязанности военнослужащего

Контрактник должен выполнять поставленные командованием задачи, а также соблюдать устав и находиться в постоянном режиме боевой готовности.

Расторжение контракта

Военный может досрочно расторгнуть контракт только по уважительной причине. Например, из-за состояния здоровья.

Требования к добровольцам для заключения контракта на СВО

Контракт можно подписать при соблюдении следующих условий:

  • возраст от 18 лет до 65 лет;
  • образование не ниже девяти классов;
  • успешное прохождение психологических тестов;
  • хорошая физическая подготовка;
  • отсутствие хронических болезней.

Как и где заключить контракт на СВО добровольцем

Мужчина пишет заявление на вступление в ряды контрактников
Источник: Unsplash / CC0

Сообщить о желании заключить контракт можно как на Госуслугах, так и лично в пункте отбора.

1. Соберите необходимые документы

Для заключения контракта нужны паспорт, военный билет или приписное свидетельство, ИНН, фото формата 3×4, медицинская справка (последняя зависит от рода войск).

2. Подайте заявление

На этом этапе авторизуйтесь на портале Госуслуг и выберете раздел «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем». Сверьте данные, укажите звание, если оно есть, выберете тип службы и адрес пункта отбора. Также заявление можно подать лично — в любом пункте набора контрактников.

3. Пройдите обследование

После подачи заявления дождитесь приглашения в военкомат. Желающих заключить контракт ждет психологическое тестирование, также нужно будет пройти медкомиссию. После этого военкомат назовет специальность бойца и определит его место службы.

4. Пройдите обучение

Затем бойца отправляют в учебную часть на срок до трех месяцев. Только после этого его направляют в зону СВО.

Какие выплаты положены военнослужащим по контракту на СВО

Среди выплат есть как федеральные, так и региональные.

1. Единовременная выплата

Контрактникам полагается выплата в 195 тысяч рублей. Если речь про контракт, заключенный на территории новых регионов России и на территории Украины, то эта сумма вырастает до 400 тысяч рублей.

Есть и региональные выплаты. Например, в Свердловской области контрактникам выплачивают 2,5 млн рублей, а в Башкирии — 1,6 млн рублей.

2. Зарплата

Контрактники получают от 200 тысяч рублей в месяц. Сумма зависит от подразделения и боевого опыта.

Например, командир взвода получает 240 тысяч в месяц, а повара и водители — от 211 тысяч рублей.

3. Поощрения

За уничтоженную крупную технику ВСУ военные получают по 500 тысяч рублей. За каждый пройденный километр в составе штурмовой группы — 50 тысяч рублей. За активное наступление в день можно дополнительно получить 8 тысяч рублей.

4. Компенсации

Существуют и компенсации. Три миллиона рублей положено бойцу за тяжелое ранение, миллион — за среднее, 500 тысяч — за легкое.

Субъекты России тоже направляют выплаты (их размер зависит от того, насколько сильно пострадал боец).

Какие льготы и привилегии предоставляются военнослужащим по контракту на СВО

Мужчина получает выплаты как контрактник СВО
Источник: Unsplash

Контрактникам в зоне СВО и им семьям полагаются следующие льготы:

  • бесплатное лечение в санаториях;
  • сохранение рабочего места на время службы;
  • медицинская помощь и реабилитация вне очереди;
  • льготная ипотека;
  • повышенные пенсионные накопления;
  • освобождение от налогов;
  • списание кредитов;
  • ускоренное получение российского гражданства (если служит иностранец).

Можно ли девушкам подписать контракт на СВО

Да, девушка может подписать контракт на СВО. Но только в том случае, если она соответствует следующим требованиям:

  • возраст — менее 50 лет;
  • хорошее здоровье и физическая подготовка.
  • Собрали основное, что стоит запомнить о контрактной службе в ВС РФ.
  • Служба по контракту исключительно добровольна.
  • Длительность контракта в зоне СВО — минимум год.
  • Подать заявление можно онлайн или лично.
  • Выплаты участникам СВО начинаются от 400 тысяч рублей.
  • Служить в ВС РФ по контракту могут девушки, но выбор специальностей для них ограничен.
  • Контракт можно продлить при желании.
  • Женщины могут служить в медицинских подразделениях, а также в разведке.

Что происходит после окончания контракта на СВО

После окончания контракта на СВО для участника боевых действий есть три пути: продлить контракт, перейти на другую службу или уйти в статусе ветерана. Все льготы и выплаты при этом сохраняются.

Главное о контракте на СВО в 2025 году

Собрали основное, что стоит запомнить о контрактной службе в ВС РФ.

  1. Служба по контракту исключительно добровольна.

  2. Длительность контракта в зоне СВО — минимум год.

  3. Подать заявление можно онлайн или лично.

  4. Выплаты участникам СВО начинаются от 400 тысяч рублей.

  5. Служить в ВС РФ по контракту могут девушки, но выбор специальностей для них ограничен.

  6. Контракт можно продлить при желании.