МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе

«Прямо сейчас запускаем в Telegram цифровой проект на русском и английском языках: так называемые “кружочки” в виде виниловых пластинок с аудиозаписями 20 самых известных песен Победы», — сказала Захарова на брифинге для СМИ, призвав распространять эти «аудиовизуальные открытки».