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МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе

МИД рассылает в Telegram песни Победы в виде аудиовизуальных открыток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде «аудиовизуальных открыток», сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Прямо сейчас запускаем в Telegram цифровой проект на русском и английском языках: так называемые “кружочки” в виде виниловых пластинок с аудиозаписями 20 самых известных песен Победы», — сказала Захарова на брифинге для СМИ, призвав распространять эти «аудиовизуальные открытки».

Официальный представитель министерства также отметила, что МИД РФ, участвуя в распространении песен Победы, публикует развернутые заметки о наиболее известных песнях, посвященных Великой Отечественной войне, и сопровождает их видеоклипами.

Как убедился корреспондент РИА Новости, в Telegram-канале министерства к 15.30 мск уже опубликованы две «открытки» с песнями «Катюша» и «Священная война».