Отобраны заявки на конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Также Цивилева отметила, что в скором времени планируется обеспечение ветеранов СВО адаптивной одеждой с учетом их потребностей, образа жизни, запроса на удобство и комфорт. Сейчас перечень технических средств реабилитации расширен летним, зимним и демисезонным комплектами адаптивной одежды для занятий спортом и комплексной реабилитации, в каждом из которых до 12 позиций.