Отобраны заявки на конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

В Москве на площадках ВЭБ.РФ прошло совещание организационного комитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В рамках мероприятия специалисты из разных областей обработали 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.
Самыми популярными номинациями у участников стали «Повседневный комфорт», «Национальный костюм», «Мирный образ защитника Отечества».
Всего организаторы отобрали 80 конкурсантов. Еще 41 заявку оргкомитет одобрил дополнительно для того, чтобы пригласить авторов этих моделей на выставку, которую организуют в рамках основных мероприятий конкурса.
Наша конечная цель — сделать так, чтобы все люди с инвалидностью, особенно наши защитники, ветераны СВО, могли приобрести качественную, современную, удобную одежду, которая бы учитывала особенности их состояния.
Также Цивилева отметила, что в скором времени планируется обеспечение ветеранов СВО адаптивной одеждой с учетом их потребностей, образа жизни, запроса на удобство и комфорт. Сейчас перечень технических средств реабилитации расширен летним, зимним и демисезонным комплектами адаптивной одежды для занятий спортом и комплексной реабилитации, в каждом из которых до 12 позиций.
«Наша общая цель — чтобы каждый гражданин России мог жить достойно, реализовывать свой потенциал. Мы общаемся с родителями детей с ОВЗ и знаем, как сложно найти качественную, удобную одежду, которую ребенок мог бы носить ежедневно и даже надевать самостоятельно. Это же касается и наших ветеранов, поэтому инициатива проведения конкурса крайне важна и актуальна», — подчеркнула Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.
17 июня, в День международной кооперации малого и среднего предпринимательства, запланирована совместная с Минэкономразвития панельная сессия о путях развития МСП в сфере дизайна адаптивной одежды.
18 июня пройдут выставка моделей одежды, отобранных в рамках конкурса, которая откроется в Главном штабе Эрмитажа, гала-показ лучших коллекций, предложенных участниками, и церемония награждения победителей.
19 июня запланирована панельная сессия «Реабилитационная отрасль должна быть креативной», в которой примут участие конкурсанты, победители конкурса, представители оргкомитета иностранные гости.
Конкурс «На крыльях» проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов «Знай наших».