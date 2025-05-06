В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей

Памятник представляет собой фигуру мальчика, рвущегося на свободу, оставляя за плечами лагерные ворота и колючую проволоку. Скульптурная композиция, общая высота которой 3,5 метра, изготовлена из бронзы. Она создана по проекту скульптора Евгения Ставского.