В Иркутске установили памятник узникам фашистских концлагерей

ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Памятник детям — узникам фашистских концлагерей установлен в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» к юбилею Победы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
«В Иркутске у мемориала “Вечный огонь” открыли памятник детям — узникам фашистских концлагерей. Открытие памятника приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Памятник представляет собой фигуру мальчика, рвущегося на свободу, оставляя за плечами лагерные ворота и колючую проволоку. Скульптурная композиция, общая высота которой 3,5 метра, изготовлена из бронзы. Она создана по проекту скульптора Евгения Ставского.
Инициатором установки памятника выступило Иркутское отделение Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Решение о создании композиции принято администрацией Иркутска.