Последние новости к вечеру 6 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 мая 2025 года.
Кремль после атаки дронов напомнил позицию России по перемирию
Песков заявил, что перемирие на День Победы сохраняется, несмотря на ночную атаку 105 украинских беспилотников. В Кремле подчеркнули, что в случае отсутствия взаимности будет дан адекватный ответ.
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205
Россия и Украина провели обмен военнослужащими при посредничестве ОАЭ. 205 российских бойцов вернулись из плена, сейчас они находятся в Белоруссии, где получают помощь и готовятся к отправке в РФ.
Ушаков сообщил, лидеры каких стран приедут на парад Победы
На параде Победы в Москве ожидается участие 29 иностранных лидеров. Среди гостей — лидеры стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Запланированы переговоры Путина с главами КНР, Венесуэлы, Кубы, Сербии и других государств, а также подписание ряда соглашений.
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров дополнил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Глава Чечни заявил, что не может сам покинуть пост — решение об этом принимает Владимир Путин. Себя же Кадыров назвал «пехотинцем» и «командным человеком».
Мерц со второй попытки избран канцлером Германии
Лидер блока ХДС/ХСС набрал 325 голосов депутатов парламента при необходимых 316. Первый тур голосования Мерц провалил, став первым в истории ФРГ кандидатом, не избранным с первого раза после успешных коалиционных переговоров.