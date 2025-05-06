Последние новости к вечеру 6 мая 2025 года

Кадыров дополнил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Глава Чечни заявил, что не может сам покинуть пост — решение об этом принимает Владимир Путин. Себя же Кадыров назвал «пехотинцем» и «командным человеком».