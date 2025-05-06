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Последние новости к вечеру 6 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 6 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 6 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 мая 2025 года.

Кремль после атаки дронов напомнил позицию России по перемирию

Источник: Агентство «Москва»

Песков заявил, что перемирие на День Победы сохраняется, несмотря на ночную атаку 105 украинских беспилотников. В Кремле подчеркнули, что в случае отсутствия взаимности будет дан адекватный ответ.

РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

Источник: РИА "Новости"

Россия и Украина провели обмен военнослужащими при посредничестве ОАЭ. 205 российских бойцов вернулись из плена, сейчас они находятся в Белоруссии, где получают помощь и готовятся к отправке в РФ.

Ушаков сообщил, лидеры каких стран приедут на парад Победы

Источник: РИА "Новости"

На параде Победы в Москве ожидается участие 29 иностранных лидеров. Среди гостей — лидеры стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Запланированы переговоры Путина с главами КНР, Венесуэлы, Кубы, Сербии и других государств, а также подписание ряда соглашений.

Кадыров объяснил свои слова об отставке

Источник: РИА "Новости"

Кадыров дополнил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Глава Чечни заявил, что не может сам покинуть пост — решение об этом принимает Владимир Путин. Себя же Кадыров назвал «пехотинцем» и «командным человеком».

Мерц со второй попытки избран канцлером Германии

Источник: Reuters

Лидер блока ХДС/ХСС набрал 325 голосов депутатов парламента при необходимых 316. Первый тур голосования Мерц провалил, став первым в истории ФРГ кандидатом, не избранным с первого раза после успешных коалиционных переговоров.