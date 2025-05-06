В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти»

НАЛЬЧИК, 6 мая — РИА Новости. Тридцать тысяч саженцев ясеня и акации высадили в рамках акции «Сад Памяти» в Малгобекском районе Ингушетии на местах боев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы региона.
«В преддверии Дня Победы в Малгобекском районе прошла масштабная высадка деревьев в рамках международной акции “Сад Памяти”. На участке площадью 10 гектаров высадили 30 тысяч саженцев ясеня и акации, создав живой памятник героям Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в этих местах четыре месяца шли ожесточенные бои против немецких захватчиков, стремившихся добраться до нефти в Грозном и Баку. Стратегически важный район стал ареной кровопролитных сражений, где советские войска проявили беспримерное мужество и стойкость.
«Каждое посаженное дерево — это символ нашей благодарности поколению победителей. “Сады Памяти” не только украшают нашу землю, но и служат напоминанием о великом подвиге, который никогда не должен быть забыт. Через несколько лет эти деревья вырастут и, как и те, в честь кого они посажены, продолжат защищать людей: от палящих лучей солнца, от ливневых дождей и ветра», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Международный проект «Сад памяти» реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.