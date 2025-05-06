В Ингушетии высадили 30 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти»

«Каждое посаженное дерево — это символ нашей благодарности поколению победителей. “Сады Памяти” не только украшают нашу землю, но и служат напоминанием о великом подвиге, который никогда не должен быть забыт. Через несколько лет эти деревья вырастут и, как и те, в честь кого они посажены, продолжат защищать людей: от палящих лучей солнца, от ливневых дождей и ветра», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.