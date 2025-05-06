В Москве наградили победителей школьной олимпиады «Великая Победа»

«Все ваши работы сегодня показали не только глубокое знание материала, не только понимание того, что Великая Отечественная война для каждого из нас — это не формальная история, это наша личная с вами история, это тот самый межпоколенческий диалог, который лежит в основе нашей памяти», — сказала в ходе церемонии награждения руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.