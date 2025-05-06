Почта России приглашает разделить радость Великой Победы

На сайте Почты России можно узнать о героической работе почтальонов в Великую Отечественную, ознакомиться с видами писем, которые были в ходу в военные годы. Сотрудники компании озвучили подлинные письма, написанные 80 лет назад, с первого дня Берлинской операции до самой Победы — это возможность услышать, чем жила страна в решающие дни. Кроме того, на сайте Почты можно выбрать для близких поздравительную открытку из праздничной коллекции к 80-летию Великой Победы.