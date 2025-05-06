Почта России приглашает разделить радость Великой Победы

На сайте Почты России можно узнать о героической работе почтальонов в Великую Отечественную, ознакомиться с видами писем, которые были в ходу в военные годы. Сотрудники компании озвучили подлинные письма, написанные 80 лет назад, с первого дня Берлинской операции до самой Победы — это возможность услышать, чем жила страна в решающие дни. Кроме того, на сайте Почты можно выбрать для близких поздравительную открытку из праздничной коллекции к 80-летию Великой Победы.
25 апреля состоялся совместный филателистический выпуск Российской Федерации и Республики Беларусь: в обращение вышел почтовый блок, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Марку украшает орден Отечественной войны I степени, на полях — фотографии штурма и взятия рейхстага, а также Парада Победы 1945 г.
На федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы генеральный директор Почты России Михаил Волков прочёл лекцию «Письма помогали побеждать». Посетители узнали, как была организована работа почты в военные годы, какую роль играли почтальоны на фронте и в тылу, увидели военные письма и открытки, изучили хронику войны на марках того времени. На лекции также можно было ознакомиться с новой книгой «Детские письма о главном», посвящённой 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
Кроме того, в праздничные дни в международном пресс-центре 80-летия Победы в Манеже будет работать бренд-зона Почты России, где посетители также смогут познакомиться с историей работы почты во время Великой Отечественной, приобрести сувениры, отправить открытки по России и за рубеж.
Почтовые музеи в регионах проведут тематические выставки, экскурсии и мастер-классы, а сотрудники Почты по всей стране примут участие в акциях «Бессмертного полка».
Великая Отечественная война оставила свой отпечаток в истории каждой семьи, всей нашей страны. Сотрудники почты в те суровые годы приняли на себя важнейшую миссию — стать связью между советскими людьми на фронте и во всём огромном государстве. Мы, потомки, сквозь десятилетия с глубокой благодарностью и гордостью чтим память наших великих сограждан и коллег.