«Конец всех времен»: экстрасенс объяснила знамения Священного писания о конце света

Некоторые знамения Священного писания, которые уже начали сбываться, предвещают скорый конец всех времен. Такое мнение высказал настоятель храма Вознесения Господня в Сергиевом Посаде, отец Николай Иванов. Действительно ли существует вероятность скорого конца света, «Вечерняя Москва» узнала у шаманки, экстрасенса и ясновидящей Кажетты Ахметжановой.
По ее словам, священник Николай Иванов «увидел четкие видения», которые в действительность являют собой «знамения конца всех времен».
— Если говорить о первом знамении, которое предвещает природные катаклизмы. Да, в Евангелии от Матфея сказано, что перед концом времен будут глады и моры, и землетрясения по местам. Это то, что сейчас и происходит. Да, будет большое количество землетрясений, большое количество новых вирусов, мутаций, которые будут бить по нервной и иммунной системам. Вирусы будут мутировать в организме человека, и врачи просто не будут успевать находить нужные лекарства для того, чтобы полноценно помогать людям. Наводнения и землетрясения будут по всему миру. Эти события будут постепенно увеличиваться, по мере приближения апокалипсиса, — подчеркнула экстрасенс.
Она отметила неизбежность охлаждения веры среди людей, а также подтвердила слова Иванова о том, что «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», которая в сущности является Божьим даром. По ее мнению, развитие этих двух знамений будет заметно в ближайшие десять лет.
— Но и третье знамение священника о появлении лжепророков, которые будут предсказывать, тоже ждет нас в будущем. Но здесь важно помнить, как распознать лжепророков: чтобы понять, насколько пророчества, пророки, учителя, духовные наставники верны в своих суждениях, честны с людьми, нужно смотреть по их деяниям. И только так мы определяем, насколько духовные способности есть у человека, насколько они на самом деле присутствуют и насколько, возможно, человек находится в какой-то иллюзии собственного эго, — резюмировала экстрасенс.
Ахметжанова также выразила мнение, что человечество сейчас находится на пороге перерождения. Однако этому процессу всегда предшествуют жертвы и природные катастрофы, которые могут уничтожить все живое.
Экстрасенс Дарья Миронова также полагает, что человеческая цивилизация действительно находится сейчас на критическом этапе своего упадка. Она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», каким будет конец света.