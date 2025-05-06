«Конец всех времен»: экстрасенс объяснила знамения Священного писания о конце света

— Если говорить о первом знамении, которое предвещает природные катаклизмы. Да, в Евангелии от Матфея сказано, что перед концом времен будут глады и моры, и землетрясения по местам. Это то, что сейчас и происходит. Да, будет большое количество землетрясений, большое количество новых вирусов, мутаций, которые будут бить по нервной и иммунной системам. Вирусы будут мутировать в организме человека, и врачи просто не будут успевать находить нужные лекарства для того, чтобы полноценно помогать людям. Наводнения и землетрясения будут по всему миру. Эти события будут постепенно увеличиваться, по мере приближения апокалипсиса, — подчеркнула экстрасенс.