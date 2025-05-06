Во сколько начнется салют 9 мая в Москве и где его лучше всего смотреть: список локаций

* Самый первый артиллерийский салют был запущен в СССР по инициативе И. В. Сталина. 4 августа 1943 года Л. П. Берия сообщил Верховному главнокомандующему радостную весть: освобождены от фашистских захватчиков Белгород и Орел. Сталин отметил, что ранее большие победы в нашей стране встречали звоном колоколов. Чтобы продолжить эту традицию, он приказал отметить освобождение городов залпом из пушек. Так, 5 августа 1943 года небо над Москвой раскрасили вспышки первого артиллерийского салюта. Всего в тот день холостыми снарядами стреляли 124 орудия.

