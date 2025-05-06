Во сколько начнется салют 9 мая в Москве и где его лучше всего смотреть: список локаций

9 мая 2025 года Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилейной даты в столице пройдет праздничный салют. По традиции зрелищные фейерверки будут запускать на нескольких площадках города. Где именно можно будет посмотреть салют в честь Дня Победы, во сколько он начнется и как будет проходить — в материале «Газеты.Ru».
Во сколько состоится праздничный салют.
День Победы — один из самых важных праздников в России. В этот день в столице пройдет парад Победы, множество концертов и выставок. Кульминацией праздничных мероприятий в Москве традиционно станет грандиозный салют.
В некоторых городах нашей страны фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Праздничная программа в Москве также подверглась небольшим изменениям, но салют было решено провести. По распоряжению правительства фейерверк был включен в план мероприятий на 9 мая. Его организацией занимаются администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.
Продолжительность салюта обычно составляет 10 минут.
На каких площадках будет салют в Москве в 2025 году.
Каждый год праздничный салют в честь 9 мая запускают в Москве сразу на нескольких площадках.
Официальной информации, какие именно локации в этом году порадуют жителей и гостей столицы ярким зрелищем, пока нет. Традиционно салют в Москве проводят на следующих площадках:
ЦАО.
* Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами;
ЮЗАО.
* Район Обручевский, на территории универсальной спортивной площадки;
ЗАО.
* Парк Победы на Поклонной горе, Аллея Партизан;
СЗАО.
* Парк «Митино», улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;
САО.
* Парк Дружбы, улица Фестивальная, дом 2Б;
СВАО.
* ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной;
ВАО.
* Измайловский парк культуры и отдыха, на территории городка имени Баумана;
ЮВАО.
* Парк «Кузьминки», улица Заречье, площадка РОСТО;
ЮАО.
* Зона набережной реки Москвы в районе улицы Борисовские Пруды;
ТиНАО.
* Троицк, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, улица Физическая;
ЗелАО.
* Парк Победы, нижняя площадка фонтана на берегу пруда.
Откуда лучше смотреть салют в Москве.
Лучший обзор на салют в Москве открывается с нескольких площадок:
* Смотровая площадка Поклонной горы. Тем, кто хочет насладиться красотой масштабного фейерверка по максимуму, стоит заглянуть вечером сюда. Вид на самый большой в России салют будет безупречным.
История праздничного салюта ко Дню Победы.
* Самый первый артиллерийский салют был запущен в СССР по инициативе И. В. Сталина. 4 августа 1943 года Л. П. Берия сообщил Верховному главнокомандующему радостную весть: освобождены от фашистских захватчиков Белгород и Орел. Сталин отметил, что ранее большие победы в нашей стране встречали звоном колоколов. Чтобы продолжить эту традицию, он приказал отметить освобождение городов залпом из пушек. Так, 5 августа 1943 года небо над Москвой раскрасили вспышки первого артиллерийского салюта. Всего в тот день холостыми снарядами стреляли 124 орудия.