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Во сколько начнется салют 9 мая в Москве и где его лучше всего смотреть: список локаций

9 мая 2025 года Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилейной даты в столице пройдет праздничный салют. По традиции зрелищные фейерверки будут запускать на нескольких площадках города. Где именно можно будет посмотреть салют в честь Дня Победы, во сколько он начнется и как будет проходить — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

9 мая 2025 года Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилейной даты в столице пройдет праздничный салют. По традиции зрелищные фейерверки будут запускать на нескольких площадках города. Где именно можно будет посмотреть салют в честь Дня Победы, во сколько он начнется и как будет проходить — в материале «Газеты.Ru».

Во сколько состоится праздничный салют.

День Победы — один из самых важных праздников в России. В этот день в столице пройдет парад Победы, множество концертов и выставок. Кульминацией праздничных мероприятий в Москве традиционно станет грандиозный салют.

В некоторых городах нашей страны фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Праздничная программа в Москве также подверглась небольшим изменениям, но салют было решено провести. По распоряжению правительства фейерверк был включен в план мероприятий на 9 мая. Его организацией занимаются администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

Продолжительность салюта обычно составляет 10 минут.

На каких площадках будет салют в Москве в 2025 году.

Каждый год праздничный салют в честь 9 мая запускают в Москве сразу на нескольких площадках.

Официальной информации, какие именно локации в этом году порадуют жителей и гостей столицы ярким зрелищем, пока нет. Традиционно салют в Москве проводят на следующих площадках:

ЦАО.

* Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами;

* Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники»;
* Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9;
* Сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, владение 3;
* Красногвардейские пруды (нижний пруд);
* Таганский парк, улица Таганская, владение 40−42;
* Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, владение 15А, строение 4;

ЮЗАО.

* Район Обручевский, на территории универсальной спортивной площадки;

* Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда;
* Парк 50-летия Октября, улица Удальцова, владение 22;
* Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, дом 3;

ЗАО.

* Парк Победы на Поклонной горе, Аллея Партизан;

* Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки;
* Около «КЦ “Рублево” (улица Василия Ботылева, дом 43);

СЗАО.

* Парк «Митино», улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;

* Парк «Северное Тушино», улица Свободы, владение 50−70;

САО.

* Парк Дружбы, улица Фестивальная, дом 2Б;

СВАО.

* ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной;

* Парк «Чермянка», Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда;
* Лианозовский парк, улица Угличская, дом 13;
* Парк «Яуза», рядом с Енисейской улицей, дом 43А;

ВАО.

* Измайловский парк культуры и отдыха, на территории городка имени Баумана;

* Парк «Сокольники», улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1;
* Перовский парк, улица Лазо, владение 7;
* Измайловский парк, улица Аллея Большого Круга, дом 7;

ЮВАО.

* Парк «Кузьминки», улица Заречье, площадка РОСТО;

ЮАО.

* Зона набережной реки Москвы в районе улицы Борисовские Пруды;

* Парк «Садовники», проспект Андропова, дом 58А;

ТиНАО.

* Троицк, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, улица Физическая;

* Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;
* Щербинка, улица Театральная, дом 1А, рядом с МУК «Дворец культуры г. о. Щербинка в г. Москве»;
* Рогово, улица Юбилейная, рядом с домом 1А;

ЗелАО.

* Парк Победы, нижняя площадка фонтана на берегу пруда.

Откуда лучше смотреть салют в Москве.

Лучший обзор на салют в Москве открывается с нескольких площадок:

* Смотровая площадка Поклонной горы. Тем, кто хочет насладиться красотой масштабного фейерверка по максимуму, стоит заглянуть вечером сюда. Вид на самый большой в России салют будет безупречным.

* ВДНХ. Здесь смотреть салют удобней с площади Дружбы народов и Главной аллеи.
* Лужники. Салютом лучше всего любоваться с Лужнецкой набережной или смотровой площадки МГУ на Воробьевых горах.
* Парк «Сокольники». Если вы очутились вечером 9 мая в парке «Сокольники», отправляйтесь на Фонтанную площадь и встаньте спиной к памятнику Ленину. Отличный обзор гарантирован!
* Набережные, теплоходы, мосты. Главный салют Москвы отлично видно с набережных, борта речного теплохода, на Красной площади, с Парящего и Большого Москворецкого мостов.
* Парк Горького. Здесь лучшие точки для любования фейерверком — набережная и Крымский мост.
* Парк «Ходынское поле». Популярная локация, куда приходят полюбоваться салютом в честь Дня победы. Лучший обзор здесь открывается с самой высокой точки этого места — панорамных качелей.

История праздничного салюта ко Дню Победы.

* Самый первый артиллерийский салют был запущен в СССР по инициативе И. В. Сталина. 4 августа 1943 года Л. П. Берия сообщил Верховному главнокомандующему радостную весть: освобождены от фашистских захватчиков Белгород и Орел. Сталин отметил, что ранее большие победы в нашей стране встречали звоном колоколов. Чтобы продолжить эту традицию, он приказал отметить освобождение городов залпом из пушек. Так, 5 августа 1943 года небо над Москвой раскрасили вспышки первого артиллерийского салюта. Всего в тот день холостыми снарядами стреляли 124 орудия.

* Всего за годы Великой Отечественной войны в Москве провели 356 салютов в честь знаковых событий на фронте.
* Первый салют в честь Великой Победы состоялся в Москве 9 мая 1945 года. По приказу Сталина столица встретила долгожданное событие 30 залпами одновременно из 324 орудий, расположенных в разных частях города.
* Сегодня за роскошные салюты ко Дню Победы отвечает в столице 449-й отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.
* Пусковые установки для пиротехнических зарядов расставляют в Москве заранее и оцепляют: приближаться к ним строго запрещено.
* Праздничный салют ко Дню Победы состоит из более чем 30 залпов с интервалами в 20−30 секунд. В завершение установки выпускают мощный заряд с крупнокалиберными огненными композициями.