Где посмотреть салют в Москве 9 мая

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет праздничный салют. Он состоится одновременно на нескольких площадках города 9 мая в 22:00.

Локации, где можно увидеть это незыбываемое зрелище — в инфографике «Газеты.Ru».