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Где посмотреть салют в Москве 9 мая

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет праздничный салют. Он состоится одновременно на нескольких площадках города 9 мая в 22:00.

Локации, где можно увидеть это незыбываемое зрелище — в инфографике «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет праздничный салют. Он состоится одновременно на нескольких площадках города 9 мая в 22:00.

Локации, где можно увидеть это незыбываемое зрелище — в инфографике «Газеты.Ru».