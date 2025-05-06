Шпионка и любимая танцовщица Сталина: почему нашим балеринам все еще нет равных

Но самое важное, что отличает ярких танцовщиц, — индивидуальность. С ней рождаются, это как дар: либо ты интересный, либо нет. Индивидуальность — это то, что тебе дано от Бога. Ты можешь научиться чему угодно: играть на скрипке, крутить 32 фуэте, говорить на всех языках, но, к сожалению, ты при этом можешь остаться неинтересным людям. Балет — это профессия публичная, она хорошо показывает, какой ты. Если в тебе нет индивидуальности, ты ее никак не разовьешь.