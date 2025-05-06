Утвержден список нормативных словарей русского языка

«Создание списка нормативных словарей — это важный шаг в систематизации русского языка. Мы закрепляем четкие ориентиры, чтобы каждый, от школьника до преподавателя, от ученого до журналиста, мог уверенно опираться на утвержденные нормы», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.