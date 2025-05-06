В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО

ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. Выставку графических портретов участников СВО «Воины Байкала» открыли в Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева, в экспозиции — 57 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры Приангарья.
«Выставку портретов участников СВО “Воины Байкала” открыли в Иркутске. На ней представлены 57 графических работ. Портреты создали заслуженные художники Российской Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы», — говорится в сообщении.
Выставку разместили в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. На церемонию открытия пригласили родственников бойцов, ветеранов СВО.
Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков — жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами — углем, сангиной и сепией.
Также на открытии выставки «Воины Байкала» презентовали одноименный альбом с графическими портретами. В нем размещены короткие биографии бойцов и стихотворения на военную и патриотическую тематику, написанные поэтами из Иркутской области и Луганской Народной Республики.