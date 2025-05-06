В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО

Создавать крупноформатные портреты участников СВО художники Аркадий и Наталия Лодяновы начали в 2023 году. Сначала они писали своих земляков — жителей Култука и Слюдянского района, потом, по просьбам родственников, портреты погибших бойцов. В их числе самый молодой Герой России Эдуард Дьяконов. Все работы выполнены графическими материалами — углем, сангиной и сепией.