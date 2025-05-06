Мужчине удалили «дьявольский рог» на затылке: почему он вырос и что это такое

Чаще всего кератома формируется годами, развивается медленно и может быть разбросана по разным участкам кожи. А вот если она растет слишком быстро, имеет красный венчик вокруг разрастания по поверхности, то это должно насторожить, подчеркнул онколог. Дело в том, что под этой массой может маскироваться не только измененная кожа, но и опухолевая патология — плоскоклеточный рак.