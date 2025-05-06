Мужчине удалили «дьявольский рог» на затылке: почему он вырос и что это такое

В Набережных Челнах врачи удалили 30-летнему мужчине гигантский «дьявольский рог» — большую роговую кератому. Он жил с ней на протяжении нескольких лет, пока кератома не достигла одиннадцати сантиметров и не стала мешать ему спать. Новообразование оказалось доброкачественным, но при травмировании оно могло переродиться в онкологию. Подробнее о том, что такое роговая кератома и почему она может вырасти, — в материале «Вечерней Москвы».
Как рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин, в большинстве случаев роговая кератома появляется при старении и дистрофии кожи, нарушениях механизмов ее отшелушивания.
— Роговая кератома есть у многих пожилых людей. Это сухие бляшки коричневого цвета разных размеров. Формируется псевдоопухоль, которая состоит из ороговевших клеток кожи. Это мертвая ткань, которая является косвенным показателем того, что происходит под ней, — описал специалист.
Чаще всего кератома формируется годами, развивается медленно и может быть разбросана по разным участкам кожи. А вот если она растет слишком быстро, имеет красный венчик вокруг разрастания по поверхности, то это должно насторожить, подчеркнул онколог. Дело в том, что под этой массой может маскироваться не только измененная кожа, но и опухолевая патология — плоскоклеточный рак.
— Если у человека появилась роговая кератома или любое другое похожее на нее образование кожи, он обязательно должен обратиться за медицинской помощью к онкологу, потому что самостоятельно невозможно оценить степень ее опасности для здоровья. Даже терапевт или хирург, которые не сталкиваются ежедневно с такими новообразованиями, не смогут грамотно оценить риски. Ее удаляют хирургическим путем и проводят гистологическое исследование под микроскопом на наличие раковых клеток. Но в большинстве случаев роговая кератома не представляет опасности, — заверил Черемушкин.
В апреле этого врачи столкнулись с другим необычным случаем. Они удалили из желудка 19-летней девушки крупное образование размером 25 на 15 сантиметров. Пациентка жаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Причиной стали препараты для похудения, которые она приобретала в Сети.