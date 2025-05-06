Россиянам рассказали о сценариях взлома «Госуслуг»

Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на «Госуслугах» лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале «Госуслуг» без авторизации. Сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию.