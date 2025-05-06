Россиянам рассказали о сценариях взлома «Госуслуг»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвало в Telegram-канале пять самых распространенных способов выманивания мошенниками кодов для доступа к «Госуслугам».
«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале “Госуслуги”, — говорится в публикации.
Среди наиболее популярных предлогов, используемых для получения кода авторизации, указываются сообщения от маркетплейсов и служб доставки, в которых мошенники просят подтвердить личность с помощью кода из СМС, чтобы передать посылку курьеру, а также коммунальных служб, медицинских организаций, «Почты России» и образовательных организаций.
Как подчеркнули в ведомстве, ни одна из этих организаций никогда не запрашивает коды из СМС.
Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с РИА Новости посоветовал россиянам в случае взлома аккаунтов на «Госуслугах» лично обратиться в центры обслуживания, их список доступен на портале «Госуслуг» без авторизации. Сотрудники центра не только помогут восстановить доступ, но и дадут последующие рекомендации. Также следует проверить историю действий на портале, чтобы выявить потенциально опасные действия мошенников и обратиться в полицию.