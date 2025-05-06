Спектакль-реконструкция «Нюрнбергский приговор» прошел в Москве

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спектакль-реконструкция «Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего», который подготовили студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), прошел в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Постановка прошла во вторник в столице на площадке Национального центра «Россия».
«Молодежь важно привлекать для того, чтобы историческая память сохранялась, передавалась, и нужно все время искать формы понятные, интересные молодежи. Мне кажется, что спектакль, который сами молодые люди сделали, он этим параметрам отвечает полностью», — сказал журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Замминистра подчеркнул, что такие спектакли важны в 80-ю годовщину Великой Победы, так как сама победа советского народа над нацизмом сделала Нюрнбергский процесс возможным, но нужно было поставить в том числе юридическую точку. Могилевский обратил внимание, что многое на этом процессе произошло впервые, в частности, в первый раз был использован синхронный перевод.
«Поэтому для молодежи это, конечно, очень интересно, особенно для тех молодых людей, которые будут переводчиками», — подчеркнул он.
В спектакле студенты МГЛУ воссоздали ключевые моменты заседания международного трибунала: от предъявления обвинений до вынесения приговора. Участники постановки представляли реальных участников Нюрнбергского процесса и выступали на английском, немецком, французском языках, которых сопровождал синхронный перевод на русский. Некоторые роли студенты исполняли и на русском языке.
В свою очередь ректор МГЛУ Ирина Краева подчеркнула, что идея спектакля началась с научной конференции, где поднималась тема проблемы перевода, в частности синхронного. Ректор обратила внимание, что создание спектакля стало инициативой самих студентов. Краева также отметила, что выбор темы постановки обусловлен актуальностью Нюрнбергского процесса в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.
«Мы сейчас говорим о том, насколько важно знать историческую правду, хранить историческую правду, а мы еще полагаем, что наших ребят нужно учить защищать эту историческую правду. И Нюрнбергский процесс — это, конечно, прекрасный материал именно для реализации вот таких идей. Кроме того, это очень логично ложится на нашу профессиональную направленность — мы готовим переводчиков», — сказала ректор МГЛУ.
Краева напомнила, что этот спектакль студенты показывают уже более двух лет, в том числе в Белоруссии и ряде регионов РФ.
Сам университет организовал постановку при поддержке Российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Как рассказала директор форума Мария Матвеева, форум остается единственным механизмом между РФ и Австрией, который функционирует с европейскими странами. Кроме того, «Сочинский диалог» уделяет много внимания молодежному сотрудничеству, подчеркнула Матвеева.
Российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог» был создан в 2019 году по инициативе президента России Владимира Путина и главы Австрии Александра Ван Ден Беллена. Форум в первую очередь выступает в качестве площадки для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.