Спектакль-реконструкция «Нюрнбергский приговор» прошел в Москве

«Мы сейчас говорим о том, насколько важно знать историческую правду, хранить историческую правду, а мы еще полагаем, что наших ребят нужно учить защищать эту историческую правду. И Нюрнбергский процесс — это, конечно, прекрасный материал именно для реализации вот таких идей. Кроме того, это очень логично ложится на нашу профессиональную направленность — мы готовим переводчиков», — сказала ректор МГЛУ.