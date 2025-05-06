Не разделяя живых и мертвых: в Малом театре состоялась премьера спектакля «Белая палатка»

— Важно понять другого человека и даже оправдать, — дополняет Ирина Михайленко. — Главное, чтобы мы помнили, что были такие люди, что они достойно сражались и тоже переживали, что у них не все всегда получалось. И, несмотря на то, что их уже сегодня нет среди нас, осталась память о них. Этот спектакль о войне. Но в первую очередь он о людях, которые столкнулись с ужасами Великой Отечественной войны.