Не разделяя живых и мертвых: в Малом театре состоялась премьера спектакля «Белая палатка»

На камерной сцене филиала Малого театра на Большой Ордынке состоялась премьера спектакля «Белая палатка» по редко исполняемой пьесе советского прозаика Ивана Стаднюка. Показ приурочен к 80-й годовщине Великой Победы. Подробнее о спектакле — в материале «ВМ».
Режиссер Ирина Михайленко, интерпретируя содержание пьесы посредством символических средств, приняла решение сделать доминантой белый цвет. Все вокруг наполнено белизной. События разворачиваются в белых шатрах полевых госпиталей, где медицинский персонал сражается за жизни солдат. Все действующие лица, врачи, одеты в белое, и даже их сумки белоснежны. Белое усохшее дерево, расположенное в центре сцены, также весьма символично (сценограф — Мария Шуплецова). За весь спектакль зритель не увидит ни единого следа крови, даже у хирургов.
Каков же смысл этого решения? Как утверждает режиссер, ключевая идея заключается в отсутствии разделения на живых и мертвых, в размытости границы между двумя измерениями.
— Мне хотелось показать, что люди, воевавшие на Великой Отечественной, живы в наших сердцах, в нашей памяти, — говорит Ирина Михайленко. — Рискуя собой под непрекращающимся огнем, военные врачи ежедневно совершали подвиги, спасая бесчисленное количество солдатских жизней. Они не боялись риска и, случалось, допускали ошибки, руководствуясь благими намерениями. Эта медицинская история, как ни странно, также и о любви — о родительской и супружеской привязанности, но в экстремальных условиях войны.
Подполковник медицинской службы Иван Ступаков (Константин Юдаев), начальник госпиталя, проявляет чрезмерную заботу о своей дочери Вере (Анна Шишкина), стремясь оградить ее от ужасов фронта. Однако Вера принимает собственное решение и сбегает на передовую вместе со своим возлюбленным лейтенантом Владимиром Савиновым (Максим Хрусталев). В ходе ожесточенных боев Вера получает тяжелое ранение. Операцию проводит генерал медслужбы Алексей Любомиров (Андрей Чубченко), но из-за действий отца Вера и другие пострадавшие не попадают вовремя в госпиталь.
Именно отцу предстоит нести ответственность за гибель многих людей. Этот грех станет бременем на его совести. Высокопоставленные генералы не смогут понять его мотивы, и угроза штрафбата не только нависнет над его судьбой, но и станет реальностью. В итоге душевные терзания приведут его в послевоенные годы в дом дочери и зятя. Но те не смогут простить его. Ведь советская мораль не предполагает ни раскаяния, ни прощения. Евангельские принципы здесь не в почете. Здесь все еще царит библейский принцип «око за око». Все осталось по-прежнему.
Эта советско-библейская этика сегодня выглядит слегка анахронично. Возможно, поэтому персонажи в белом смахивают на привидения. Этаких «пленных духов». Но глубокие смыслы не стоит искать в этой глубоко советской истории. В сущности, суть происходящего элементарна: это рассказ о решении и о цене этого решения. И о том, как критически важно не утратить собственную идентичность, оказывая помощь окружающим.
— Мне было сложно принять своего персонажа, потому что он совершает довольно страшные поступки, — говорит Константин Юдаев, играющий Ступакова. — И самое страшное, что он делает это, руководствуясь правилами и из лучших побуждений. У меня есть любимое словосочетание — «причинить добро». Так вот мой персонаж причиняет добро и дочери, и всем окружающим — именно тем, что пытается жить по правилам, по логике. А логика военная — она все-таки другая.
— Важно понять другого человека и даже оправдать, — дополняет Ирина Михайленко. — Главное, чтобы мы помнили, что были такие люди, что они достойно сражались и тоже переживали, что у них не все всегда получалось. И, несмотря на то, что их уже сегодня нет среди нас, осталась память о них. Этот спектакль о войне. Но в первую очередь он о людях, которые столкнулись с ужасами Великой Отечественной войны.
Кстати, сам режиссер о подвигах медиков знает не понаслышке, а из собственной семьи: ее дедушка — военный врач, прошедший всю Великую Отечественную войну.
— Меня это очень вдохновляло, — говорит Михайленко. — Я думаю, что сейчас нам не хватает спектаклей, посвященных военным медикам. Об этом надо говорить, про это важно помнить.
27 апреля в Новом Щепкинском фойе открылась новая выставка «Малый театр — фронту». Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы. Среди экспонатов выставки — обломки самолета Як-9Л, найденные в районе ожесточенных боев в Калининградской области. Этот самолет тесно связан с героизмом деятелей культуры.