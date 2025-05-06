Лукашенко: военные ВС РФ сражаются с нацистами, не жалея себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции самоотверженно сражаются против нацизма, не жалея своей жизни. Об этом он сказал на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Я внимательнейшим образом наблюдаю и глубоко погружен в СВО. Российские воины, заточенные на борьбу с нацизмом, не щадят себя. Почему? Откуда это? Это наследие тех времен. И именно этого больше всего боятся те, кто сегодня бряцает оружием у наших границ», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что в годы войны советские бойцы шли на фронт, осознавая, что могут погибнуть, но делали это без страха.
«Эти примеры бесстрашия и героизма должны служить нам ориентиром», — сказал он.
Глава государства также предупредил, что силы, стремящиеся развязать войну против России и Белоруссии, пытаются отобрать у народов двух стран историческую память.
«В Сталинграде я говорил: чтобы развязать против нас войну, нужно прежде всего отобрать у нас память и заставить людей забыть свою историю. Как только они это сделают — а может, это произойдет уже после меня — ждите новой войны», — указал Лукашенко.
По его словам, эта война уже идёт, но в современном формате.
«Это война в средствах массовой информации, война за умы, сердца и головы наших людей. Мы ее сегодня ведем. Слава Богу, пока справляемся», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии напомнил, что союзники присоединились к войне с Германией, когда СССР уже сломал хребет фашизму.