Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сохранения трудового стажа

«Недавно была зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение персональных данных и имущества граждан через фишинговые сообщения и психологическое давление. Особенно уязвимы пожилые люди, которые чаще становятся жертвами преступных действий», — поделалась Максимова в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, мошенники, выдавая себя за бывших коллег в мессенджерах, обманом получают доступ к учётной записи «Госуслуг» жертвы, выманивая код подтверждения через поддельный аккаунт. Затем они присылают фальшивую доверенность о передаче прав на имущество.
Ранее Life.ru рассказал о пяти уловках мошенников для взлома «Госуслуг». Аферисты, в частности, используют поддельные сообщения от маркетплейсов и служб доставки, а также прикрываются коммунальными службами, сообщая о каких-либо изменениях в доме.