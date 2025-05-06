Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сохранения трудового стажа

«Недавно была зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение персональных данных и имущества граждан через фишинговые сообщения и психологическое давление. Особенно уязвимы пожилые люди, которые чаще становятся жертвами преступных действий», — поделалась Максимова в беседе с «Лентой.ру».