Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Все произошло вечером во вторник, 6 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале, предоставляющем оперативную информацию о ситуации на переезде.
Как следует из сообщения, временное перекрытие движения произошло в 21:38 по московскому времени. Причины введения данной меры не называются. Равно, как не разглашаются другие подробности.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Накануне появились заявления о якобы распространении листовок с правилами поведения на Крымском мосту. Однако МЧС уже опровергли данные слухи.