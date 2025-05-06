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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Автотранспортное движение по Крымскому мосту ограничено вечером во вторник, 6 мая.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Все произошло вечером во вторник, 6 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале, предоставляющем оперативную информацию о ситуации на переезде.

Как следует из сообщения, временное перекрытие движения произошло в 21:38 по московскому времени. Причины введения данной меры не называются. Равно, как не разглашаются другие подробности.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне появились заявления о якобы распространении листовок с правилами поведения на Крымском мосту. Однако МЧС уже опровергли данные слухи.