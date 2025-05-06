Mash: Воздушную тревогу объявили в Севастополе и Краснодарском крае

Министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО уничтожили 57 беспилотников Украины после 18:40. Согласно данным ведомства, 31 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над Орловской, два — над Калужской и два — над Рязанской областями. Еще один беспилотник был спит над Крымом.