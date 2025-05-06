«Водолазы ищут, фотографии развешаны»: Бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце

«Водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — рассказала артистка изданию.
Певица рассказала, что не общалась со своим бывшим мужем последние два года. Несмотря на это, он продолжал поддерживать отношения с их дочерью, Эмилией. Развод пары, официально оформленный в 2023 году после 15 лет брака, был вызван проблемами Кузнецова с алкоголем. По словам исполнительницы, она не смогла мириться с его поведением в состоянии алкогольного опьянения, включая измены и пренебрежение, и подала на развод.
Напомним, Катя Лель развелась с Игорем Кузнецовым в декабре 2023 года. Расставание прошло тихо и без скандалов. Отмечается, что между бывшими супругами не возникало споров по поводу совместно нажитого имущества и общей дочери Эмилии.