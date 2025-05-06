«Водолазы ищут, фотографии развешаны»: Бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце

Певица рассказала, что не общалась со своим бывшим мужем последние два года. Несмотря на это, он продолжал поддерживать отношения с их дочерью, Эмилией. Развод пары, официально оформленный в 2023 году после 15 лет брака, был вызван проблемами Кузнецова с алкоголем. По словам исполнительницы, она не смогла мириться с его поведением в состоянии алкогольного опьянения, включая измены и пренебрежение, и подала на развод.