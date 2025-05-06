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Трамп назвал хоккеиста Овечкина крепким орешком и отличным парнем

Американский президент также упомянул канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оценил российского нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, назвав его «крепким орешком» и «отличным парнем».

Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

«Я очень люблю Канаду и глубоко уважаю канадцев», — отметил Трамп.

В качестве примера он вспомнил знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, восхитившись его мастерством.

«Здесь, в Capitals, есть очень-очень хороший хоккеист. Он большой, крепкий орешек. Он только что побил рекорд, и он отличный парень», — отметил глава Белого дома.

Хотя президент не назвал имя хоккеиста напрямую, из контекста стало ясно, что речь идет об Овечкине, который недавно установил новое достижение в своей карьере.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация пока не будет включать Овечкина в Зал славы.